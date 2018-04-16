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Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
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Нарышкин обсудил с Вучичем актуальные международные проблемы 

РИА Новости 1 час назад
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник в Белграде обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем актуальные международные проблемы, сообщило пресс-бюро СВР.
"Сегодня в рамках визита директора СВР России Сергея Евгеньевича Нарышкина в Белград состоялась его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы были обсуждены вопросы межгосударственных отношений, а также актуальные международные проблемы", — говорится в сообщении.
"Стороны отметили необходимость соблюдения норм международного права при разрешении возникающих региональных конфликтов, а также подчеркнули позицию России и Сербии о необходимости неукоснительного выполнения Устава ООН всеми без исключения государствами-членами этой международной организации", — отмечается в сообщении.
Также собеседники отметили важность взаимодействия СВР России и Агентства безопасности и информации Сербии в деле борьбы с международным терроризмом и противодействия новым вызовам и угрозам.
Нарышкин также возложил цветы к памятнику Милице Ракич, трехлетней девочке — жертве агрессии НАТО в 1999 году.
В ходе поездки запланированы встречи директора СВР с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Майей Гойкович и Святейшим Патриархом Сербским Иринеем.
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