Эксперт прокомментировал реакцию Трампа на число высланных Европой российских дипломатов

Как сообщалось, сотрудники администрации пытались убедить главу Белого дома в том, что общее число дипломатов, высланных Европой, было «приблизительно тем же», что в США. По словам источников газеты The Washington Post, Трамп обвинил советников в дезинформации по вопросу масштабов высылки дипломатов.

«Проблема в том, что внешнеполитическую картину в США на сегодняшний день определяет не Госдепартамент . И он не является настолько ключевой фигурой, как в последние годы. Самым сильным госсекретарём была Хилари Клинтон , она выбивала большие ресурсы для формирования Госдепа и тогда он был настоящей структурой, принимал полновесные и важные решения. Сейчас мы говорим о том, что весь внешнеполитический курс США формируется в основном Пентагоном и генералы определяют внешнеполитическую стратегию США. Госдепу отходит вторичная роль. И с той кадровой чехардой, которая там происходит не приходится говорить о каком-то курсе, который может проводиться. Да и Майк Помпео (госсекретарь США. — RT), который сменил Рекса Тиллерсона (бывший госсекретарь США. — RT), не является настолько высоким кадровым дипломатом, который смог бы повести за собой другие нации», — сказал эксперт.