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Эксперт прокомментировал реакцию Трампа на число высланных Европой российских дипломатов
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Эксперт прокомментировал реакцию Трампа на число высланных Европой российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: dp.ru
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп пришёл в ярость, узнав о том, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем Соединённые Штаты.
Как сообщалось, сотрудники администрации пытались убедить главу Белого дома в том, что общее число дипломатов, высланных Европой, было «приблизительно тем же», что в США. По словам источников газеты The Washington Post, Трамп обвинил советников в дезинформации по вопросу масштабов высылки дипломатов.
«Проблема в том, что внешнеполитическую картину в США на сегодняшний день определяет не Госдепартамент. И он не является настолько ключевой фигурой, как в последние годы. Самым сильным госсекретарём была Хилари Клинтон, она выбивала большие ресурсы для формирования Госдепа и тогда он был настоящей структурой, принимал полновесные и важные решения. Сейчас мы говорим о том, что весь внешнеполитический курс США формируется в основном Пентагоном и генералы определяют внешнеполитическую стратегию США. Госдепу отходит вторичная роль. И с той кадровой чехардой, которая там происходит не приходится говорить о каком-то курсе, который может проводиться. Да и Майк Помпео (госсекретарь США. — RT), который сменил Рекса Тиллерсона (бывший госсекретарь США. — RT), не является настолько высоким кадровым дипломатом, который смог бы повести за собой другие нации», — сказал эксперт.
26 марта США и ряд стран Европы объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском: последние новости
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