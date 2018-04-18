Делегация из Сирии прибыла в Крым для участия в Ялтинском форуме

Правительственная делегация из Сирии впервые прибыла в Крым для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС По данным организаторов, в составе делегации — более 80 человек. Кроме представителей правительства страны, в нее входят должностные лица и крупнейшие бизнесмены Сирии. Китая, Австрии, Франции, Как сообщалось, в Крым уже прибыли представители США Германии и других стран. Гостей в новом терминале аэропорта Симферополя встречают волонтеры. Всего задействовали более 200 добровольцев и несколько десятков переводчиков. IV Ялтинский международный экономический форум будет работать с 19 по 21 апреля. Главная его тема — "Будущее мира. Будущее России ". В рамках форума ожидается подписание соглашений на сумму более 100 млрд рублей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.