Володин рассказал об ограничении импорта лекарств из США

Володин рассказал, импорт каких лекарств из США не ограничат

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств из 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», — приводит РИА Новости Володин.

Он отметил, что относительно остальных лекарств решения будут приниматься на основания наличия российских аналогов.

«Если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что проект закона о мерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.