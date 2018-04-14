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Президент Турции назвал обоснованной бомбардировку Сирии
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Президент Турции назвал обоснованной бомбардировку Сирии 

Говорит Москва 14 апреля 2018
«Мы считаем оправданной и правильной военную операцию США, Великобритании и Франции против режима Башара Асада», — сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле.
Ранее Москва назвала бомбардировку Сирии актом агрессии в отношении суверенного государства и нарушением международного права.
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