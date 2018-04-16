Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора

Глава Севастополя назначил двоих исполняющих обязанности заместителей губернатора

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил двоих и. о. вице-губернатора. Представление чиновников состоялось в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства города.

В марте по собственному желанию пост замгубернатора покинул Вячеслав Гладков , курировавший сферу общественных коммуникаций. В сентябре 2017 года в отставку по собственному желанию ушел замгубернатора Дмитрий Гладский , обеспечивавший выполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.

"И. о. заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя назначен Татарчук Владимир Владимирович, также и. о. заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя назначен Демиденко Михаил Васильевич", — сказал Овсянников.

Как пояснили в правительстве Севастополя, Татарчук займет место Гладкова, в его сферу ответственности войдут департаменты аппарата губернатора и правительства города, общественных коммуникаций, департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления, общественной безопасности, а также управление обеспечения деятельности мировых судей, главное контрольное управление. Михаил Демиденко в должности и. о. вице-губернатора будет курировать департаменты капстроительства, архитектуры и градостроительства, управление охраны объектов культурного наследия, управление государственного строительного надзора и экспертизы.

Оба ранее работали в правительстве Севастополя. Татарчук с марта 2017 года занимал пост директора департамента общественной безопасности. До 2003 года он работал в правоохранительных органах РФ , в 2003-2004 годах был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), также возглавлял главное управление Министерства юстиции РФ по ПФО.

Демиденко с июня 2017 года — директор департамента капстроительства правительства Севастополя. С 1994 года работал в строительной отрасли, участвовал в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию многих объектов на Сахалине, в Москве Екатеринбурге . С 2013 по 2016 годы — председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга

Другие назначения

Также Овсянников объявил и о других кадровых назначениях. Директором департамента экономразвития города назначен Андрей Саносян, который с января работал в департаменте на должности замдиректора. Ранее возглавлявший этот департамент Элимдар Ахтемов стал его заместителем.