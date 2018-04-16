Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил двоих и. о. вице-губернатора. Представление чиновников состоялось в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства города.
В марте по собственному желанию пост замгубернатора покинул Вячеслав Гладков, курировавший сферу общественных коммуникаций. В сентябре 2017 года в отставку по собственному желанию ушел замгубернатора Дмитрий Гладский, обеспечивавший выполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.
"И. о. заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя назначен Татарчук Владимир Владимирович, также и. о. заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя назначен Демиденко Михаил Васильевич", — сказал Овсянников.
Как пояснили в правительстве Севастополя, Татарчук займет место Гладкова, в его сферу ответственности войдут департаменты аппарата губернатора и правительства города, общественных коммуникаций, департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления, общественной безопасности, а также управление обеспечения деятельности мировых судей, главное контрольное управление. Михаил Демиденко в должности и. о. вице-губернатора будет курировать департаменты капстроительства, архитектуры и градостроительства, управление охраны объектов культурного наследия, управление государственного строительного надзора и экспертизы.
Оба ранее работали в правительстве Севастополя. Татарчук с марта 2017 года занимал пост директора департамента общественной безопасности. До 2003 года он работал в правоохранительных органах РФ, в 2003-2004 годах был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), также возглавлял главное управление Министерства юстиции РФ по ПФО.
Демиденко с июня 2017 года — директор департамента капстроительства правительства Севастополя. С 1994 года работал в строительной отрасли, участвовал в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию многих объектов на Сахалине, в Москве, Екатеринбурге. С 2013 по 2016 годы — председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга.
Другие назначения
Также Овсянников объявил и о других кадровых назначениях. Директором департамента экономразвития города назначен Андрей Саносян, который с января работал в департаменте на должности замдиректора. Ранее возглавлявший этот департамент Элимдар Ахтемов стал его заместителем.
Начальником главного управления культуры Севастополя стал Николай Краснолицкий. Последние четыре года он возглавлял Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого, а до этого десять лет руководил Морской библиотекой города. Ранее возглавлявшая управление культуры Ирина Демидова назначена на должность замдиректора департамента образования Севастополя.