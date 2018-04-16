Экс-глава ФБР: Трамп не критиковал Путина даже в личных разговорах

Коми отметил, что отказ от публичной критики «лидера страны-противника» можно объяснить какими-либо геополитическими решениями, однако, по его словам, Трамп не стал бы это делать и с глазу на глаз.

«Я не знаю, в чем причина. Я имею в виду, что для меня это было загадкой. Даже после того, как Трамп стал президентом, я осознал, что он не стал бы критиковать его даже наедине», — отметил он.

Экс-глава ФБР предположил, что российские власти могут располагать компрометирующими сведениями на Трампа, однако доподлинно ему об этом не известно.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с 2013 по май прошлого года. Трамп уволил его, назвав «неэффективным руководителем». В своих мемуарах Коми сравнил президента с мафиози, требующим преданности.