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Экс-глава ФБР: Трамп не критиковал Путина даже в личных разговорах
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Экс-глава ФБР: Трамп не критиковал Путина даже в личных разговорах 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент США Дональд Трамп отказывается критиковать российского лидера Владимира Путина даже в личных разговорах, заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми в интервью ABC News.
Коми отметил, что отказ от публичной критики «лидера страны-противника» можно объяснить какими-либо геополитическими решениями, однако, по его словам, Трамп не стал бы это делать и с глазу на глаз.
«Я не знаю, в чем причина. Я имею в виду, что для меня это было загадкой. Даже после того, как Трамп стал президентом, я осознал, что он не стал бы критиковать его даже наедине», — отметил он.
Экс-глава ФБР предположил, что российские власти могут располагать компрометирующими сведениями на Трампа, однако доподлинно ему об этом не известно.
Джеймс Коми возглавлял ФБР с 2013 по май прошлого года. Трамп уволил его, назвав «неэффективным руководителем». В своих мемуарах Коми сравнил президента с мафиози, требующим преданности.
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