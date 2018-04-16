Мнение о высылке дипломатов из США: Трамп «побежал впереди паровоза»

По данным издания, помощники американского лидера еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому Соединенные Штаты должны были выслать «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники».

Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране ЕС , и пришел в ярость.

По словам высокопоставленных чиновников, президент начал осыпать помощников нецензурными словами и кричать, что «его не волнует общее число», так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что эта позиция изначально вызывала некоторое удивление.

"Изначально удивила цифра, которую назвали США, — шестьдесят человек. Это все-таки несопоставимо ни с Великобританией , которая инициировала всю эту возню, ни с европейскими странами, которые демонстрировали свою солидарность. А США физически удалены и в целом к этому инциденту отношения никакого не имели. Поэтому, конечно, это было беспрецедентное решение. Особенно поражало, что оно затронуло российское представительство при ООН — это совершенно не рядовое событие. Решение США было вызывающим, оно демонстрировало дипломатическую атаку на Россию. В Европе же это выглядело так, будто большинство стран пытались сохранить хорошую мину при плохой игре, хотя и выслали достаточно много российских дипломатов, но все-таки это было число, которое подпадает под рядовую ротацию", — сказал Александр Коньков.

По его мнению, Дональд Трамп, принимая решение о высылке дипломатов, рассчитывал на торг с европейскими партнерами.

"Трамп хотел получить от своих европейских партнеров что-то взамен на это беспрецедентное решение. Но они отреагировали в ином масштабе, и получилось, что Трамп побежал впереди паровоза. Но в этом случае в проигрыше — не Россия, а те, кто инициировал этот процесс и наиболее далеко в нем продвинулся. Это говорит о том, что в этой сфере, так же, как и в остальных ситуациях, лучше вначале семь раз отмерить, а потом один раз отрезать, чем принимать быстрые решения", — отметил Александр Коньков.

В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркально. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон и некоторые другие страны бездоказательно обвинили в инциденте Москву . Россия свою причастность категорически отрицает, называя позицию Запада провокацией.

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