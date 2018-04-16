Трамп «по ошибке» выслал 60 российских дипломатов — СМИ

Как сообщают СМИ, американский лидер хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль.

Трамп предполагал, что число высылаемых дипломатов будет сопоставимым. Однако когда выяснилось, что США выслали 60 дипломатов, а Франция Германия по четыре, президент «взорвался».

Сотрудники его администрации заметили, что общее число покинувших страны Европы дипломатов приблизительно 60. Однако Трамп заявил, что его «не волнует общее число».