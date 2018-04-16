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Трамп «по ошибке» выслал 60 российских дипломатов — СМИ
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Трамп «по ошибке» выслал 60 российских дипломатов — СМИ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Дональд Трамп разразился проклятьями, когда узнал о том, что европейские страны выслали гораздо меньше дипломатов, чем США, сообщает "Газета.ру".
Как сообщают СМИ, американский лидер хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль.
Трамп предполагал, что число высылаемых дипломатов будет сопоставимым. Однако когда выяснилось, что США выслали 60 дипломатов, а Франция и Германия по четыре, президент «взорвался».
Сотрудники его администрации заметили, что общее число покинувших страны Европы дипломатов приблизительно 60. Однако Трамп заявил, что его «не волнует общее число».
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
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