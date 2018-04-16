Глава МИД Германии рассказал, как будет приниматься решение по Сирии

Люксембург. БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости . Решение по Сирии будет приниматься при участии всех влиятельных игроков в регионе, факт использования химического оружия властями Сирии не может способствовать решению, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС

"Решение будет приниматься, прежде всего, со всеми, кто имеет влияние в регионе. То, что использование химического оружия против собственного населения может стать частью этого решения, этого никто не может себе представить", — сказал министр.

Он добавил, что «долгосрочный мир в Сирии может быть достигнут только благодаря политическому решению».

Сирийские власти в ответ на обвинения Запада заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО

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