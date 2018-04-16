Глава МИД Германии рассказал, как будет приниматься решение по Сирии 

БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Решение по Сирии будет приниматься при участии всех влиятельных игроков в регионе, факт использования химического оружия властями Сирии не может способствовать решению, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембург.
"Решение будет приниматься, прежде всего, со всеми, кто имеет влияние в регионе. То, что использование химического оружия против собственного населения может стать частью этого решения, этого никто не может себе представить", — сказал министр.
Он добавил, что «долгосрочный мир в Сирии может быть достигнут только благодаря политическому решению».
Сирийские власти в ответ на обвинения Запада заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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