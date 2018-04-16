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В Германии призвали не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

В Германии призвали не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. События последний дней указывают, что нужно сделать все необходимое, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в Сирии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюссель.
"События последних дней, я считаю, указали всем очень четко на то, что необходимо сейчас сделать все возможное, чтобы не произошла эскалация. В последние дни этого не произошло. И прежде всего необходимо продолжать политический процесс", — сказал Маас.
Он добавил, что «нравится это или нет, без России конфликт в Сирии не решить». По словам министра, осталось только описать алгоритм, как можно добиться перемирия и доступа гуманитарной помощи.
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