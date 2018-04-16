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Экс-директор ФБР: Трамп боится критиковать Путина даже тайно
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Экс-директор ФБР: Трамп боится критиковать Путина даже тайно 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Коми не исключил, что у Кремля есть компромат на президента США
Бывший директор ФБР Джеймс Коми продолжил разоблачать президента США Дональда Трампа. Экс-глава ведомства, уволенный в мае прошлого года по решению нынешнего хозяина Белого дома, заявил о том, что нынешний президент не может позволить себе критиковать Владимира Путина. Даже при личном общении.
«Для меня было это загадкой, даже после того, как президент Трамп стал президентом, я обнаружил, что он не стал бы критиковать его даже в разговорах с глазу на глаз», — рассказал Коми в интервью телеканалу ABC News.
Коми добавил, что никогда не видел, чтобы Трамп позволил себе назвать «противника противником».
При этом Коми не исключил, что у Кремля якобы есть компромат на действующего президента. По мнению экс-главы ФБР, он лишился своего поста именно из-за расследования возможного «вторжения» Москвы в американские выборы.
Свое интервью Коми дал накануне публикации его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Книга, по большей части, посвящена критике Трампа.
Сам президент США в ответ уже заявил, что Коми был «худшим» директором ФБР за всю историю.
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