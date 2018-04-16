МИД Бельгии заявил о необходимости диалога с РФ для решения сирийского вопроса 

«Надо отдавать себе отчёт в том, что этот диалог непрост. Мы не согласны с Россией по целому ряду досье, в частности, по Украине и по тому, как решать сирийский вопрос. Но нужно идти на диалог, если мы хотим однажды найти политическое решение», — отметил дипломат.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более ста ракет. Сообщалось, что большинство из них были перехвачены сирийской ПВО, однако Пентагон опроверг эту информацию. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.