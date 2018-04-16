Экс-директор ФБР: Трапм не хотел критиковать Путина даже наедине

«Я не знаю, в чём причина. Я имею в виду, что для меня это было загадкой. Даже после того, как президент Трамп стал президентом, я осознал, что он не стал бы критиковать его даже наедине. Я понимаю, что президент мог принять геополитическое решение, что он не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам. Но я понял, что президент Трамп не стал бы этого делать даже с глазу на глаз, и я не знаю, почему это так», — сказал Коми, отвечая на вопрос о том, что Трамп «отказывался критиковать Владимира Путина».