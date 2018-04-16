Экс-директор ФБР: Трапм не хотел критиковать Путина даже наедине 

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в интервью ABC News заявил, что во время его работы на должности главы ведомства президент США Дональд Трамп «отказывался критиковать» российского лидера Владимира Путина даже во время личных разговоров.
«Я не знаю, в чём причина. Я имею в виду, что для меня это было загадкой. Даже после того, как президент Трамп стал президентом, я осознал, что он не стал бы критиковать его даже наедине. Я понимаю, что президент мог принять геополитическое решение, что он не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам. Но я понял, что президент Трамп не стал бы этого делать даже с глазу на глаз, и я не знаю, почему это так», — сказал Коми, отвечая на вопрос о том, что Трамп «отказывался критиковать Владимира Путина».
Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал, что он думает по поводу возможности наличия у России компромата на президента США Дональда Трампа.