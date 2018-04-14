Ещё
Захарова назвала США «по-настоящему исключительными» из-за обстрела Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Захарова назвала США «по-настоящему исключительными» из-за обстрела Дамаска 

РИА Новости 14 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны нанесли удар по Дамаску, столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, и сирийская столица обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.
"Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар", — написала она в Facebook.
Захарова считает, что за всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире и заявляет о своей исключительности. «Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — подчеркнула она.
Захарова также напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». Она отметила, что после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.
"15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсек, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — отмечается в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Захарова: «умные» ракеты Трампа могут «замести следы провокации» в Сирии ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии104
«Грязная сторона раскованного поведения»31
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией246
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз32
На Россию надвигаются опасные заморозки31
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение