Захарова назвала США «по-настоящему исключительными» из-за обстрела Дамаска

"Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар", — написала она в Facebook.

Захарова считает, что за всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире и заявляет о своей исключительности. «Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». Она отметила, что после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.

"15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсек, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — отмечается в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>