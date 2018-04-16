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Цивилев объяснил увольнение четырех замов
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Врио главы Кузбасса объяснил увольнение четырех заместителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объяснил увольнение четырех заместителей губернатора реорганизацией системы управления администрации области, сообщается в понедельник на официальном сайте властей региона.
В понедельник Цивилев освободил от должностей Алексея Кожевина, занимавшего должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Валерия Цоя — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Елену Жидкову, курировавшую агропромышленный комплекс и Дмитрия Кудряшова, отвечавшего за жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.
"В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области", — приводятся слова Цивилева на сайте областной администрации.
По распоряжению Сергея Цивилева все остальные его заместители с понедельника становятся исполняющими обязанности замгубернатора — на время до формирования нового состава Коллегии областной администрации, действующий состав которой отправлен в отставку.
В обладминистрации РИА Новости также сообщили, что кроме четырех вице-губернаторов в отставку по собственному желанию ушли управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации региона Дмитрий Макеев.
Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.
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