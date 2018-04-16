Цивилев объяснил увольнение четырех замов

Врио главы Кузбасса объяснил увольнение четырех заместителей

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объяснил увольнение четырех заместителей губернатора реорганизацией системы управления администрации области, сообщается в понедельник на официальном сайте властей региона.

"В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области", — приводятся слова Цивилева на сайте областной администрации.

По распоряжению Сергея Цивилева все остальные его заместители с понедельника становятся исполняющими обязанности замгубернатора — на время до формирования нового состава Коллегии областной администрации, действующий состав которой отправлен в отставку.

В обладминистрации РИА Новости также сообщили, что кроме четырех вице-губернаторов в отставку по собственному желанию ушли управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации региона Дмитрий Макеев