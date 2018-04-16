Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора 

Заместители губернатора Кемеровской области были уволены в рамках «реорганизации системы управления» региона, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на и.о. губернатора Сергея Цивилева.
При этом, по словам чиновника, целью самой реорганизации является намерение сделать Кузбасс «регионом номер один за Уралом».
Ранее стало известно, что от своих должностей были освобождены заместители кемеровского губернатора Дмитрий Кудряшов, курировавший жилищно-коммунальный и дорожный комплексы, Елена Жидкова (агропромышленный комплекс), Валерий Цой (здравоохранение) и Алексей Кожевин (координация работы правоохранительных органов и органов военного управления).
Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, заняв место Амана Тулеева, по собственному желанию покинувшего этот пост из-за пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».