Премьер Австралии осудил Россию за блокировку расследования химатаки в Думе 

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поддержал военный ответ на возможное применение химоружия в Сирии и призвал Россию использовать свой авторитет для уничтожения химического оружия, сообщает The Guardian.
Тернбулл также осудил Россию за использование своего права вето для блокировки резолюций Совбеза ООН по расследованию применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике.
По сообщениям СМИ, 7 апреля вгороде Дума в пригороде Дамаска правительственные войска Асада в своих усилиях освободить город от повстанцев осуществили сброс бомб с хлором. Австралийский премьер назвал якобы случившееся «ужасающим преступлением», в результате которого погибли до 75 человек.
Напомним, Минобороны РФ опровергло информацию о химатаке. 14 апреля на место предполагаемого инцидента должна была отправиться независимая комиссия Организации по запрещению оружия (ОЗХО). Однако в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция запустили более 100 ракет по сирийским объектам гражданской и военной инфраструктуры. Российский МИД обвинил западную коалицию в «заметании следов» и препятствованию расследования.