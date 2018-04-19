Белый дом: Мэттис не убеждал Трампа получить у Конгресса США одобрение на удар по Сирии

Сара Сандерс. "Сообщения о том, что министр Мэттис призывал президента получить одобрение законодателей до нанесения на прошлой неделе ударов по Сирии, полностью ложные. Как министр Мэттис пояснил вчера (17 апреля) на брифинге для членов Конгресса, президент отдал приказ о нанесении ударов в рамках своих полномочий", — отметила в распространенном заявлении пресс-секретарь Белого дома

По данным The New York Times, которая ссылается на свои источники, Мэттису так и не удалось убедить Трампа обратиться к Конгрессу, однако он смог добиться сокращения целей для удара до трех объектов, не включающих точки расположения российских войск.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на рассмотрение Трампу было предложено три варианта использования силы против Дамаска . Первый предусматривал нанесение ударов по сирийским объектам, имевшим отношение к химоружию. Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий, включавший вероятный вывод из строя российских ПВО в Сирии, был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность Вооруженных сил САР.

Трамп в итоге утвердил смешанный вариант, уступив доводам Мэттиса, призывавшего к сдержанности. Изначально президент США был настроен на самый жесткий сценарий наказания Дамаска, утверждают источники газеты.