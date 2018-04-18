В Госдуме отреагировали на протестные акции в Армении

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал протесты в Армении неприкрытой попыткой сорвать легитимный процесс назначения нового правительства.

"Армения является нашим союзником, а совсем недавно еще была в составе Советского Союза, Российской Империи, не чужая для нас страна. Конечно, выражаю надежду на то, что страсти улягутся и споры о будущем страны перейдут из площадей и улиц в аудитории, в том числе парламентские. То, что произошло, является совершенно неприкрытой попыткой сорвать легитимный процесс назначения нового правительства", — заявил РИА Новости Затулин.

По его словам, лидер акции в Ереване , депутат Никол Пашинян пытается добиться своих целей незаконно — путем государственного переворота. Затулин также отметил, что Пашинян и его сторонники по итогам выборов прошлого года обладают небольшим количеством мандатов в Национальном собрании Армении, и связал их "революционное нетерпение" с отсутствием шансов получить большее число мест в парламенте.

"Если Россия последовательна как государство и как общество, то она, безусловно, должна осудить эти попытки и ни в коей мере не мешать властям Армении разобраться в законном порядке с теми, кто устраивает беспорядки и дестабилизацию", — отметил Затулин.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.