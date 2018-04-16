Если Запад разгромит Россию, следующим будет Китай

Власти США планируют ввести новые санкции против России в ответ на «постоянную поддержку режима Асада». Как пишет Daily Mail , об этом говорится в материалах для прессы, подготовленных Белым Домом к брифингу 15 апреля.

«Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа», — сказано документе. Правда, издание отмечает, что в ответ на запрос в минфине США и Белом доме не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии после недоказанных сообщений о применении Дамаском химического оружия. В ходе атаки было выпущено более ста ракет. Российские и сирийские военные заявили, что большая из часть была сбита советским ПВО, американцы, напротив, утверждают, что никаких проблем у ракет не возникло и они достигли назначенных целей.

Тем временем, Великобритания, по сообщениям местных СМИ, готовит кибератаку на правительственные сайты России то ли в ответ на «химатаку» против экс-разведчика Скрипаля и его дочери, то ли потому, что Москва якобы собирается опубликовать некий компромат на членов правительства.

Как и в случае с бомбардировкой Сирии, примечательно, что британским властям вообще не нужны не то, что доказательства, а вообще какие-то причины для подготовки кибератаки. Достаточно смутного слуха о некоем компромате, вполне возможно, запущенном самими британскими спецслужбами. Такие антироссийские шаги, которые не требуют ни повода, ни обоснований, начинают беспокоить не только Москву, но и некоторых представителей западного сообщества. Например, руководители оборонного и внешнеполитического ведомств Швейцарии выразили неодобрение действиями США и союзников, заявив, что сначала нужно было дождаться результатов проверки экспертами сообщений о применении химического оружия в Думе , а потом проводить бомбардировку.

«Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.

Хотя Штайнмайер признал, что инцидент в Солсбери «вызывает беспокойство», не меньшее беспокойство вызывает «стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия которого выходят за рамки этого инцидента».

«Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков», — заявил политик.

По его мнению, урегулирование конфликта в Сирии невозможно без совместных усилий США и России.

«В конце концов ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, Путин и Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю», — сказал он.

— Штайнмайер, как и ранее, отражает позицию немецких, да и в целом европейских бизнес-кругов. Чтобы понять, почему появились эти заявления, нужно посмотреть на картину в ретроспективе. Изоляция России последние четыре года шла в основном по экономическому треку.

Изначально Европа, хоть и под давлением, шла в русле политики, проводимой США. Но к 2018 году издержки для европейского бизнеса от этой политики приблизились к критической черте. Особенно с учетом того, что США на примере компании Siemens и турбин, поставленных в Крым , показали, что они не будут закрывать глаза на нарушения санкционного режима.

В итоге бизнес начал давить на власть, и европейские политики стали транслировать американцам сигналы, что они не готовы и дальше идти по пути разрыва экономических отношений с Россией. Возникла опасность, что европейцы начнут дистанцироваться от экономической санкционной политики США.

Тогда США, точнее даже англосаксонское ядро решили форсировать события и подкрепить экономическое направление политическим. Отсюда последнее обострение в Сирии, отсюда инцидент в Солсбери и другие события. Экономические аргументы оказались исчерпаны, поэтому была подключена политическая линия, которая должна дать США дополнительные аргументы в разговоре с европейцами.

В Европе это прекрасно понимают и пытаются парировать эти политические аргументы, которые используют Штаты для дальнейшей изоляции России. Политики вроде Штайнмайера пытаются донести мысль, что с РФ нельзя разрывать отношения как экономически, так и политически, потому что в интересах Запада то же сотрудничество по Сирии и другим вопросам.

«СП»: — Насколько успешны будут аргументы Штайнмайера?

— Штайнмайер не одинок в таком подходе. Если бы он был один, он вообще бы свое мнение не высказывал. За ним стоят достаточно серьезные силы в Европе, которые пока доминируют если не в политике, то в экономике. Штайнмайер — одна из «говорящих голов» этого альянса. Вопрос в том, удастся ли этим силам чего-то добиться.

Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН , заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв на перспективы сил, стоящих за Штайнмайером, смотрит со скепсисом и считает, что им не удастся определять политическую линию Запада.

— Франк-Вальтер Штайнмайер принадлежит к небольшому числу западных политиков, которые понимают всю пагубность конфронтации с Россией и наиболее здраво и независимо смотрят на развитие отношений с ней, осознают всю важность нашего сотрудничества. Но, к сожалению, таких людей на Западе не так уж много и не они определяют мейнстрим в политике.

На Западе, да и в самой Германии возобладали голоса тех, кто настроен на конфронтацию с Россией. Хотя есть официальные решения и резолюции, принятые Евросоюзом НАТО , в которых говорится, что Запад должен проводить в отношении России политику сдерживания, но вместе с тем и диалога. Штайнмайер выступает в рамках этой линии. Он, как и некоторые другие политики, настроен на то, чтобы договариваться с Россией, искать компромисс и выход из тупика. Но, повторю, не эта линия определяет политику Запада.

Запад во главе с США взял линию на подавление и разгром России, на то, чтобы заставить ее подчиниться правилам игры, которые Запад определяет. Збигнев Бжезинский в одной из своих последних книг писал, что новый порядок в XXI веке будет строиться за счет России, против России и на костях России. Судя по всему, это утверждение и положено в основу политики Запада.

«СП»: — То есть вернуться к прежним отношениям с Западом не получится, даже несмотря на то, что там есть сторонники такого сценария?

— Я не вижу пока реальных возможностей для компромисса. Позиции принципиальным образом расходятся. Ракетный удар по Сирии означает новый виток нашей конфронтации, потому что нанесен он был не столько по Сирии, сколько по России. Это сигнал, что Запад готов к силовому противостоянию, если Москва не успокоится и не прекратит вызывающую, по их мнению, политику.

Очень приятно слышать слова Штайнмайера, но они не определяют ни политику Германии в отношении России, ни политику Запада, и вряд ли будут определять ее в ближайшем будущем. Мне кажется, что впереди нас ждет дальнейшее ужесточение конфронтации. Будет строиться биполярная структура мира на основе противостояния Запада и союза России и Китая

Очевидно, что если Россия будет разгромлена Западом, Китай станет следующим на очереди, и в его интересах сейчас Россию поддержать.

Возвращение к тем отношениям, которые были до 2014 года, уже невозможно. Мы являемся свидетелями формирования новой структуры международных отношений, нового мирового порядка. А такого рода явления, как показывает история, всегда проходят в ожесточенной борьбе и противостоянии, часто даже в виде кровавых войн. Время покажет, что ждет нас, но ясно, что предстоят непростые дни в плане развития международной обстановки.

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