Военные действия США против Сирии приведут к дестабилизации ситуации в регионе — президент Сирии Башар Асад

Дамаск , 13 апреля / Синьхуа / — Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что военные удары по Сирии, которыми угрожают США , могут привести к дестабилизации обстановки в регионе и создать угрозу миру и безопасности на планете.

По сообщению Сирийского информационного агентства, Башар Асад в четверг провел встречу с советником верховного лидера Ирана по внешнеполитическим вопросам Али Акбаром Велаяти. Стороны обменялись мнениями по антитеррористическим действиям. Иранская сторона подчеркнула свою решительную поддержку сирийскому правительству.

На переговорах Башар Асад указал, что каждый раз, когда сирийские войска одерживали победу, раздавался голос западных стран, пытавшихся изменить ход событий. «По мере освобождения Восточной Гуты эти страны заявляют о возможности военного нападения на Сирию на основе сфабрикованных фактов», — заявил он. Б. Асад подчеркнул, что любые военные удары могут привести лишь к дальнейшему подрыву стабильности в регионе и создать угрозу миру и безопасности на планете.