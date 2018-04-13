Ещё
Военные действия США против Сирии приведут к дестабилизации ситуации в регионе — президент Сирии Башар Асад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Военные действия США против Сирии приведут к дестабилизации ситуации в регионе — президент Сирии Башар Асад 

ИА Синьхуа 13 апреля 2018
Дамаск, 13 апреля /Синьхуа/ — Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что военные удары по Сирии, которыми угрожают США, могут привести к дестабилизации обстановки в регионе и создать угрозу миру и безопасности на планете.
По сообщению Сирийского информационного агентства, Башар Асад в четверг провел встречу с советником верховного лидера Ирана по внешнеполитическим вопросам Али Акбаром Велаяти. Стороны обменялись мнениями по антитеррористическим действиям. Иранская сторона подчеркнула свою решительную поддержку сирийскому правительству.
На переговорах Башар Асад указал, что каждый раз, когда сирийские войска одерживали победу, раздавался голос западных стран, пытавшихся изменить ход событий. «По мере освобождения Восточной Гуты эти страны заявляют о возможности военного нападения на Сирию на основе сфабрикованных фактов», — заявил он. Б. Асад подчеркнул, что любые военные удары могут привести лишь к дальнейшему подрыву стабильности в регионе и создать угрозу миру и безопасности на планете.
Недавно появились сообщения о «применении химического оружия» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. В ответ на это президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его администрация примет решение по Сирии в течение 24-48 часов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ракетные удары по Сирии могли быть попыткой создать сложности для миссии ОЗХО -- глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Срочно: Действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий -- посол России в Вашингтоне А. Антонов СБ ООН провел экстренное заседание по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты431
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа126
Глава Франции выдвинул обвинение России751
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса44
Эксперты обрадовали россиян221
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение