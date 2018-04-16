Британский политик потребовал доказательств вины РФ по «делу Скрипалей»

Также Корбина спросили, согласен ли он со своим министром финансов Джоном Макдоннеллом в том, что отравление Скрипалей было спонсированным государством покушением на убийство.

«Если мы собираемся делать такое четкое заявление, у нас должны быть точные доказательства», — ответил Корбин.

Лидер Лейбористов отметил, что в зону ответственности Организации по запрещению оружия ( ОЗХО ) не входит установление источника отравляющего вещества, использованного на Скрипалях в Солсбери. В связи с этим, он предложил расширить роль ОЗХО в будущем.