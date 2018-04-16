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Британский политик потребовал доказательств вины РФ по «делу Скрипалей»
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Британский политик потребовал доказательств вины РФ по «делу Скрипалей» 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лидер Лейбористов Джереми Корбин заявил, что для обвинения России в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии необходимо предоставить «неопровержимые докательства». Об этом лидер оппозиции сказал в эфире телеканала BBC One.
Также Корбина спросили, согласен ли он со своим министром финансов Джоном Макдоннеллом в том, что отравление Скрипалей было спонсированным государством покушением на убийство.
«Если мы собираемся делать такое четкое заявление, у нас должны быть точные доказательства», — ответил Корбин.
Лидер Лейбористов отметил, что в зону ответственности Организации по запрещению оружия (ОЗХО) не входит установление источника отравляющего вещества, использованного на Скрипалях в Солсбери. В связи с этим, он предложил расширить роль ОЗХО в будущем.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вскоре после инцидента 4 марта заявила, что с «высокой вероятностью» можно утверждать, что за этим стояла Россия.
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