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Трамп пожалел, что выслал «так много» российских дипломатов
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Трамп пожалел, что выслал «так много» российских дипломатов 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Президент США обвинил помощников в дезинформации
История с высылкой из США 60 российских дипломатов получила неожиданное продолжение. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, сколько именно сотрудников российского посольства были отосланы домой. Глава Белого дома обвинил помощников в дезинформации.
По данным The Washington Post, 24 марта помощники представили Трампу план совместных с Европой действий против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Они заверили главу Белого дома, что Вашингтон вышлет из страны столько же дипломатов, сколько и европейские страны в целом. Трамп же якобы был уверен, что речь идет о каждой отдельно взятой европейской стране.
«Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре, то мы бы выслали столько же», — заявил позже Трамп.
26 марта США объявили персонами нон грата сразу 60 российских дипломатов. СМИ преподнесли этот шаг как один из самых жестких ответов России.
Отметим, что Москва в ответ выслала аналогичное число американских дипломатов.
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