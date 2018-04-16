Трамп пожалел, что выслал «так много» российских дипломатов

Президент США обвинил помощников в дезинформации

История с высылкой из США 60 российских дипломатов получила неожиданное продолжение. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, сколько именно сотрудников российского посольства были отосланы домой. Глава Белого дома обвинил помощников в дезинформации.

По данным The Washington Post, 24 марта помощники представили Трампу план совместных с Европой действий против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Они заверили главу Белого дома, что Вашингтон вышлет из страны столько же дипломатов, сколько и европейские страны в целом. Трамп же якобы был уверен, что речь идет о каждой отдельно взятой европейской стране.

«Если бы вы сказали мне, что Франция Германия собираются выслать только по четыре, то мы бы выслали столько же», — заявил позже Трамп.

26 марта США объявили персонами нон грата сразу 60 российских дипломатов. СМИ преподнесли этот шаг как один из самых жестких ответов России.