СМИ: Трамп «по ошибке» выслал 60 российских дипломатов 

По информации издания, помощники Трампа 24 марта представили ему план совместных со странами ЕС действий, в частности, предложения о количестве высылаемых российских дипломатов. Как выяснилось, Трамп не до конца понял представленный ему доклад, посчитав, что указанное его помощниками число дипломатов должна выслать каждая страна, проявляющая «солидарность» с Великобританией в связи с «делом Скрипаля». Тогда как в действительности помощники представили ему суммарное количество россиян, высылаемых всеми союзниками Вашингтона и Лондона.
"Мы не будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем равноценное число дипломатов", — якобы заявил Трамп. И действительно объявил персонами нон-грата 60 россиян, как это ему предлагали помощники. Однако после того как Париж и Берлин выслали всего по четыре дипломата, Трамп был удивлен и очень разозлился на тех, кто подвиг его к такому решению.
"Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России, тогда как помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов. Прозвучало много ругательств, очень много", — цитирует WP свой источник в окружении Трампа. Якобы, по его словам, если бы он знал, что Париж и Берлин собирались выслать только по четыре дипломата, Вашингтон выслал бы столько же.