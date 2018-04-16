СМИ: Трамп «по ошибке» выслал 60 российских дипломатов

По информации издания, помощники Трампа 24 марта представили ему план совместных со странами ЕС действий, в частности, предложения о количестве высылаемых российских дипломатов. Как выяснилось, Трамп не до конца понял представленный ему доклад, посчитав, что указанное его помощниками число дипломатов должна выслать каждая страна, проявляющая «солидарность» с Великобританией в связи с «делом Скрипаля». Тогда как в действительности помощники представили ему суммарное количество россиян, высылаемых всеми союзниками Вашингтона и Лондона.

"Мы не будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем равноценное число дипломатов", — якобы заявил Трамп. И действительно объявил персонами нон-грата 60 россиян, как это ему предлагали помощники. Однако после того как Париж и Берлин выслали всего по четыре дипломата, Трамп был удивлен и очень разозлился на тех, кто подвиг его к такому решению.