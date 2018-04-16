Ещё
«Много бранных слов» по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

«Много бранных слов» по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Президент Дональд Трамп обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа дипломатов из России, которых предполагалось выслать из США в связи с делом Скрипаля.
По словам представителя администрации США, 24 марта помощники Трампа представили ему план действий, призванных наказать Москву за отравление Скрипалей — бывшего российского шпиона и его дочери.
Они объяснили президенту, что США вышлют почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники. Помощники имели в виду общее число российских дипломатических сотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что речь идет о каждой в отдельности стране, передает ТАСС.
В итоге 26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция и Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами.
И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России. Он стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов».
"Прозвучало много бранных слов, очень много", — рассказал представитель администрации.
Дело Скрипалей
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию некого нервно-паралитического вещества, который в Британии называют «Новичок».
Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании сразу же, без предъявления доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Тем не менее 14 марта Лондон, а 26 марта и более двадцати других стран объявили российских дипломатов персонами нон-грата. Больше всего (60 человек) выслали США (они вдобавок закрыли консульство России в Сиэтле), а на третьем месте (после Лондона, который выслал 23 человек) — Украина, она выслала 13 дипломатов. Россия приняла зеркальные меры.
3 апреля представитель британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявил, что не может установить происхождение использованного вещества и отрицает причастность его ведомства к отравлению Скрипалей (эта химическая лаборатория находится в 7 километрах от Солсбери).
К середине апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила свой доклад, в котором определила, что при покушении на Скрипалей было использовано некое токсичное химическое вещество, название которого упоминается в закрытой части доклада. По мнению наших дипломатов, судя по докладу, нет никаких оснований говорить о российском происхождении яда.
Однако при составлении этого доклада ОЗХО опустила информацию швейцарской лаборатории из города Шпиц. Она гласила, что в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии, и клиническая картина отравления соответствует, по мнению специалистов, применению именно этого отравляющего вещества.
К нынешнему моменту никто пока Скрипалей так и не увидел. Лондон также отказался дать визу на въезд Виктории Скрипаль, двоюродной сестры Юлии Скрипаль. Последняя через Скотленд-Ярд якобы заявила, что не нуждается в содействии российского консульства и что не хочет, чтобы ее сестра вообще с ней связывалась.
Вести.Ru: последние новости
Россия ответит США на любую попытку силового давления Штайнмайер призвал не называть Россию врагом Депутат Госдумы: удары США по Сирии нацелены на срыв расследования ОЗХО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты476
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа130
Глава Франции выдвинул обвинение России761
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса48
Эксперты обрадовали россиян225
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение