WP: Трамп обвинил помощников в введении в заблуждение о числе высылаемых дипломатов РФ 

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа дипломатов из России, которых предполагалось выслать из США в связи с делом Скрипаля. Об этом написала в воскресенье газета The Washington Post (WP), ссылаясь на неназванного представителя администрации США.
По его словам, 24 марта помощники Трампа представили ему план скоординированных с Европой действий, призванных «наказать Москву за отравление бывшего российского шпиона и его дочери на британской территории». Они объяснили, что США вышлют «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники».
Помощники имели в виду общее число российских дипсотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы, отмечает газета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет о каждой в отдельности стране», продолжает WP.
"Мы не будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем равноценное число [дипломатов]", — приводит она слова президента в пересказе представителя администрации.
26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция и Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами. «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую [из стран Запада] позицию в отношении России», — указало издание. Он стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов». «Прозвучало много бранных слов, очень много», — рассказал газете представитель администрации.
"Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по 4 [дипломата], то мы бы выслали столько же", — произнес, по словам этого представителя, Трамп.
Дело Скрипалей
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.
Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.
Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, Вашингтон выслал 60 российских дипломатов и закрыл генконсульство России в Сиэтле. Помимо США, 25 европейских стран, Канада и Австралия также решили выслать ряд сотрудников дипмиссий РФ (всего 63 человека). МИД РФ объявил в конце марта о зеркальных мерах в отношении диппредставительств всех этих государств.