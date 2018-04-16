WP: Трамп обвинил помощников в введении в заблуждение о числе высылаемых дипломатов РФ

По его словам, 24 марта помощники Трампа представили ему план скоординированных с Европой действий, призванных «наказать Москву за отравление бывшего российского шпиона и его дочери на британской территории». Они объяснили, что США вышлют «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники».

Помощники имели в виду общее число российских дипсотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы, отмечает газета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет о каждой в отдельности стране», продолжает WP.

"Мы не будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем равноценное число [дипломатов]", — приводит она слова президента в пересказе представителя администрации.

26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами. «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую [из стран Запада] позицию в отношении России», — указало издание. Он стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов». «Прозвучало много бранных слов, очень много», — рассказал газете представитель администрации.

"Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по 4 [дипломата], то мы бы выслали столько же", — произнес, по словам этого представителя, Трамп.

Дело Скрипалей

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.