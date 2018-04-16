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СМИ: Трамп разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали в ЕС
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СМИ: Трамп разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали в ЕС 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре дипломата, в то время как США — 60, пишет The Washington Post.
По данным издания, помощники Трампа еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому США вышлют "почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники".
Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране и пришел в ярость.
По словам высокопоставленных чиновников, он начал обсыпать помощников нецензурными словами и кричать, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.
"Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре, то мы бы выслали столько же", — заявил Трамп.
В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон сразу же обвинил Москву. Тогда Великобритания выслала 23 российских дипломата, а в знак поддержки сотрудников дипмиссия выслали и некоторые другие европейские государства. Россия ответила зеркально.
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