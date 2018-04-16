СМИ: Трамп разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали в ЕС

По данным издания, помощники Трампа еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому США вышлют "почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники".

Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране и пришел в ярость.

По словам высокопоставленных чиновников, он начал обсыпать помощников нецензурными словами и кричать, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России

"Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре, то мы бы выслали столько же", — заявил Трамп.