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Бывший глава ФБР рассказал о возможном наличии у Кремля компромата на Трампа
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Бывший глава ФБР рассказал о возможном наличии у Кремля компромата на Трампа 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Экс‐глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми считает, что российские власти могут обладать компроматом на действующего президента США Дональда Трампа. Об этом бывшей директор ФБР рассказал в интервью ABC News
Отвечая на вопрос, имеются ли у Кремля компрометирующие, американского лидера материалы, Коми не стал исключать такую возможность.
Не могу говорить, что это маловероятно или весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно
— Джеймс Коми.
Кроме того, экс-глава ФБР назвал Дональда Трампа морально непригодным для президентства. Коми обвинил президента США во лжи и заявил, что тот постоянно игнорирует факты.
Интервью, которое Джеймс Коми дал телеканалу, предваряет выход в свет его мемуаров «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Издание должно поступить в продажу 17 апреля, уточнило РИА «Новости», и рассказывает о работе бывшего главы ФБР с Трампом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белый дом рассматривал несколько вариантов нанесения ударов по Сирии. Среди них был и предложенный Дональдом Трампом сценарий, который предполагал атаку на российские ПВО.
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