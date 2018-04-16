Бывший глава ФБР рассказал о возможном наличии у Кремля компромата на Трампа

Отвечая на вопрос, имеются ли у Кремля компрометирующие, американского лидера материалы, Коми не стал исключать такую возможность.

Не могу говорить, что это маловероятно или весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно

— Джеймс Коми.

Кроме того, экс-глава ФБР назвал Дональда Трампа морально непригодным для президентства. Коми обвинил президента США во лжи и заявил, что тот постоянно игнорирует факты.

Интервью, которое Джеймс Коми дал телеканалу, предваряет выход в свет его мемуаров «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Издание должно поступить в продажу 17 апреля, уточнило РИА «Новости» , и рассказывает о работе бывшего главы ФБР с Трампом.