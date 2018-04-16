Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора

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Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей губернатора 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от должности четырех заместителей губернатора региона, сообщил РИА Новости в понедельник представитель областной администрации.
"От должности освобождены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова, Дмитрий Кудряшов", — сообщил собеседник агентства.
Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Валерий Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Елена Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Дмитрий Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.
Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.
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