Трамп разозлился, узнав о количестве высланных из Франции и Германии дипломатов РФ

Как пишет издание, Трамп заявил, что США «не будут играть ведущую роль, а сравняют числа (с европейскими союзниками)». Однако, после официального объявления о высылке дипломатов Трамп «взорвался», узнав, что Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, в то время как США — 60.

Сотрудники администрации постарались убедить президента в том, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами было «приблизительно тем же», что в США. «Меня не волнует общее число», — кричал, по данным неназванных чиновников, Трамп. Он заявил, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов. «Было много ругательств», — отметили источники газеты.