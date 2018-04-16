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Трамп разозлился, узнав о количестве высланных из Франции и Германии дипломатов РФ
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Трамп разозлился, узнав о количестве высланных из Франции и Германии дипломатов РФ 

BFM.RU 34 минуты назад
Президент США Дональд Трамп «взорвался» узнав о том, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем США, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post и на неназванных американских чиновников.
Как пишет издание, Трамп заявил, что США «не будут играть ведущую роль, а сравняют числа (с европейскими союзниками)». Однако, после официального объявления о высылке дипломатов Трамп «взорвался», узнав, что Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, в то время как США — 60.
Сотрудники администрации постарались убедить президента в том, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами было «приблизительно тем же», что в США. «Меня не волнует общее число», — кричал, по данным неназванных чиновников, Трамп. Он заявил, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов. «Было много ругательств», — отметили источники газеты.
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