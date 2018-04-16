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Крым отреагировал на попадание Асада в базу «Миротворца»
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В Крыму прокомментировали попадание Асада в базу данных сайта «Миротворец» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал информацию о том, что президент Сирии Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец».
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас каждый приличный человек мечтает попасть на этот сайт. Сайт «Миротворец» если раньше и преследовал цель кого-то запугать, то сегодня он работает с другим знаком. Находиться в списках этого сайта сейчас — определённое достижение человека», — сказал он.
По мнению Иоффе, Асада можно поздравить с попаданием в базу, так как это свидетельствует о достижении им большого успеха.
Ранее стало известно, что главу Сирии внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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