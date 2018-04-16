Крым отреагировал на попадание Асада в базу «Миротворца»

В Крыму прокомментировали попадание Асада в базу данных сайта «Миротворец»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас каждый приличный человек мечтает попасть на этот сайт. Сайт «Миротворец» если раньше и преследовал цель кого-то запугать, то сегодня он работает с другим знаком. Находиться в списках этого сайта сейчас — определённое достижение человека», — сказал он.

По мнению Иоффе, Асада можно поздравить с попаданием в базу, так как это свидетельствует о достижении им большого успеха.

Ранее стало известно, что главу Сирии внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.