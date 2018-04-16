Экс-глава ФБР заявил, что у Кремля может быть компромат на Трампа 

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми в интервью ABC News заявил, что, возможно, у российских властей есть компромат на президента США Дональда Трампа.
"Это возможно", — ответил он на вопрос, есть ли у Кремля компромат на Трампа.
"Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно", — добавил Коми.
Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», посвященных его взаимодействию с Трампом.