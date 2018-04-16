Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его страна способна обучить весь мир в вопросах сопротивлению России в гибридной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

15 апреля начался пятидневный рабочий визит Авакова в США, в ходе которого он встретится с представителями Госдепа и ФБР.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал он.

По его словам, он также намерен усилить сотрудничество с ФБР.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытках сместить эпицентр гибридной войны в сердце Украины.