Посольство России в Британии: удары по Сирии нанесли под ложным предлогом

Посольство России Великобритании опубликовало заявление в связи с военной операцией США , Британии и Франции Сирии . В нём указывается, что данные страны нанесли ракетные удары по Сирии под ложным предлогом.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Не нужно глубоких познаний (в юриспруденции. — RT), чтобы понять, что мы имеем дело с нападением под ложным предлогом, ложной правовой базой и ложным результатом», — указывается в заявлении.

В посольстве также отметили, что глава МИД Британии Борис Джонсон объяснил истинную причину военной операции в Сирии.

«Сегодня министр иностранных дел Британии Борис Джонсон признал, что удары были призваны не спасти жизни людей или действительно заставить президента Башара Асада отказаться от дальнейших якобы планирующихся химических атак. Они должны рассматриваться просто как «сообщение», — говорится в обращении.

В дипломатической миссии напомнили, что международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН