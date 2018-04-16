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Клинцевич: войны не будет 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что, несмотря на накал ситуации в Сирии, который по масштабу может превысить Карибский кризис, войной это не закончится, передает НСН.
"В этих условиях, конечно, идет проверка российской реакции. Я сегодня абсолютно убежден в том, что те специалисты, которые представляют военные ведомства стран НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, отлично понимают, что Россия смотреть на это просто так не будет, что это может перерасти в серьезный конфликт.
Я уверен, что никакой атаки, особенно, которая может нанести ущерб Российской Федерации, или могут погибнуть военнослужащие Российской Федерации, не будет. Я в этом абсолютно убежден. Иначе мы поставим мир на грань войны", — сказал сенатор.
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