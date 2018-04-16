Эксперт: Скрипаль скажет только выгодные британскому правительству факты

"По нынешним движениям британского правительства видно, что она под их контролем. Не знаю, что она наговорит, но говорить она будет то, что ей скажут. Ну а что вы хотите?

Отец — английский агент. Говорят, что она привязана к своей двухкомнатной квартире, что какой-то мальчик есть. Ну ничего, я думаю, уговорят. Так что я ничего хорошего от её выступлений не ожидаю.