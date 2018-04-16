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Эксперт: Скрипаль скажет только выгодные британскому правительству факты
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Эксперт: Скрипаль скажет только выгодные британскому правительству факты 

Газета.Ru 56 минут назад
Советский разведчик, писатель Михаил Любимов предположил, что в своих выступлениях, если таковые будут, Юлия Скрипаль займёт позицию британского правительства, передает НСН.
"По нынешним движениям британского правительства видно, что она под их контролем. Не знаю, что она наговорит, но говорить она будет то, что ей скажут. Ну а что вы хотите?
Отец — английский агент. Говорят, что она привязана к своей двухкомнатной квартире, что какой-то мальчик есть. Ну ничего, я думаю, уговорят. Так что я ничего хорошего от её выступлений не ожидаю.
Все [факты в пользу РФ] исключаются. Она скажет те факты, которые нужны британскому правительству", — считает разведчик.
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