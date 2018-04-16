Клинцевич: Турция будет придерживаться нейтралитета в спорах России и США по Сирии

Турция находится в дружеских отношениях с Россией , вместе с тем является страной НАТО . Я уверен, что Турция будет придерживаться нейтралитета.

Она может выразить озабоченность или даже предъявить серьезные претензии к агрессорам, но не более. Турции это просто не выгодно", — сказал он.