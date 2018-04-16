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Клинцевич: Турция будет придерживаться нейтралитета в спорах России и США по Сирии
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Клинцевич: Турция будет придерживаться нейтралитета в спорах России и США по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что помимо российских на территории Сирии находят еще и турецкие войска, которые так же могу пострадать от предполагаемых вооруженных действий со стороны Соединенных Штатов, передает НСН.
"Турция находится в дружеских отношениях с Россией, вместе с тем является страной НАТО. Я уверен, что Турция будет придерживаться нейтралитета.
Она может выразить озабоченность или даже предъявить серьезные претензии к агрессорам, но не более. Турции это просто не выгодно", — сказал он.
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