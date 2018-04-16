Сирия, Россия и Иран — формула насыщенной повестки для встречи глав МИД ЕС

БРЮССЕЛЬ , 16 апр — РИА Новости . Обсуждение обстановки вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по «делу Скрипаля» должны стать ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран ЕС : ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

В «российской» части повестки переговоров планируется дать оценку ситуации, сложившейся после скоординированной акции ряда европейских стран по высылке дипломатов РФ в ответ на инцидент в Солсбери. Как сообщил ранее РИА Новости источник в ЕС, на встрече официально не планируется в связи с этим обсуждать санкционную политику ЕС в отношении РФ. Не исключено, что Британия может проинформировать европейских партнеров о ходе расследования «дела Скрипаля» в свете предоставленного на прошлой неделе доклада ОЗХО

Третьим международным пунктом повестки станет Иран и ситуация, складывающаяся вокруг соглашения по ядерной программе этой страны. Уже меньше чем через месяц США могут объявить о своем решении выйти из сделки.

"Ударная Сирия"

Обсуждение сирийской тематики на министерской встрече было запланировано еще до ударов США, Британии и Франции . В течение нескольких дней, пока угроза проведения военной акции сохранялась, представители властей ЕС сдержанно комментировали нарастающую напряженность, делая отсылки к официальному заявлению с осуждением предполагаемой химатаки в Думе и призывом к международному сообществу дать незамедлительный ответ на нее, а также к проходившим на разных уровнях консультациях по ситуации вокруг Сирии.

После свершившейся военной акции представители ЕС выступили с заявлениями, которые, с одной стороны, продемонстрировали поддержку действиям союзников, с другой, содержали призывы к продолжению политических инициатив по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках женевского процесса, во избежание риска расползания конфликта.

"Совет по иностранным делам обсудит Сирию в свете последних событий и в преддверии второй международной конференции в Брюсселе, которая состоится 24 и 25 апреля. Совет одобрит выводы по Сирии", — говорится в повестке ко встрече.

О конкретном наполнении этих выводов можно лишь косвенно судить по заявлению главы МИД Германии Хайко Мааса, по словам которого «пойдет работа над конкретными инициативами по Сирии», и заявлению главы европейской дипломатии ЕС Федерики Могерини после ударов по Сирии, в котором говорилось о готовности ЕС при необходимости рассмотреть вопрос о расширении санкций против Сирии в связи с химинцидентами.

"Как ожидается, Совет (по иностранным делам) примет ряд решений и заключений без дебатов", — говорится в повестке. Эти решения будут касаться, в том числе, тематики химического разоружения и нераспространения, а также проблемы «вредоносной деятельности в киберпространстве».

Призрак Солсбери

На предыдущей встрече Совета по иностранным делам ЕС 19 марта было принято заявление, которое легло в основу заключений последовавшего за ним евросаммита о поддержке европейскими столицами оценки Лондона о «весьма вероятной причастности» РФ к инциденту в Солсбери.

С того момента ситуация существенным образом эволюционировала: от слов перешли к делу, согласованно выслав из стран ЕС более 130 российских дипломатов и отозвав для консультаций посла ЕС в Москве . Российская сторона ответила адекватным образом, ряд европейских лидеров произнесли слова о необходимости сохранения каналов связи с РФ, а посол ЕС через несколько недель благополучно вернулся в Москву. Но яснее обвинения в адрес РФ от того не стали: британские эксперты в итоге не установили страну происхождения предполагаемого токсичного вещества, а ОЗХО лишь подтвердила состав химического вещества, но его нет в списке конвенции о запрещении химического оружия.

"Министры иностранных дел обменяются мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий после инцидента в Солсбери. Обсуждение пройдет в свете итогов Евросовета 22-23 марта, включая высылку российских дипломатов из ряда стран ЕС и не входящих в ЕС государств", — говорится в повестке к встрече.

В этом контексте «министры обсудят реализацию пяти руководящих принципов для отношений ЕС-РФ, которые были согласованы в марте 2016 года».

Формальное обсуждение санкционной политики в отношении РФ на заседании глав МИД стран ЕС 16 апреля не ожидается, однако не исключено, что ряд стран могут высказать свою позицию, заявил в пятницу РИА Новости источник в Евросоюзе. По его словам, ЕС пока не получал от британских властей новых данных по инциденту в Солсбери, дискуссия по этому вопросу ожидается.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В документе сказано, что «название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть ряд вопросов к докладу, Москва не будет доверять никаким выводам, пока российские специалисты не получат доступ к материалам экспертизы.

Иранская сделка

Еще одним большим пунктом повестки значится Иран и ситуация вокруг соглашения по ядерной программе этой страны. Ранее ЕС неоднократно заявлял о приверженности соблюдению сделки.

В середине мая наступает срок, к которому президент США Дональд Трамп обещал объявить по результатам дискуссий между США и тремя европейскими странами — Великобританией , Германией, Францией — о том, остается ли Вашингтон в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

На прошлой неделе один из докладчиков комитета по иностранным делам Европарламента призвал власти ЕС «подготовиться к худшему сценарию выхода США из договора» и «продумать политические и экономические меры, которые побудили бы Иран продолжать выполнять соглашение» при таком развитии событий. Европарламентарий также считает необходимым, чтобы власти ЕС продумали меры защиты европейских компаний от последствий возможных санкций США против Ирана.

На прошлой же неделе Совет ЕС продлил на год ограничительные меры в связи с «нарушениями прав человека в Иране». Они предусматривают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое «может использоваться для внутренних репрессий и оборудования для отслеживания телекоммуникаций».