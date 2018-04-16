Морозов: дом Скрипаля и все его имущество уничтожается, это значит, что затирают следы 

Сенатор Игорь Морозов прокомментировал новость о том, что посольство РФ в Великобритании отреагировало на возможный переезд Скрипаля, передает НСН.
"Это ведь действительно так! Мы видим, как лондонские спецслужбы и правоохранительные органы года за годом участвуют в секретных разбирательствах по делу о гибели российских или бывших российских граждан.
Так было с Литвиненко, с Березовским, и вот теперь Скрипали попали поду ту же секретность. Уже известно, что дом Скрипаля и все его имущество уничтожается, это значит, что затирают следы.
Сейчас Скрипалей хотят изолировать, пока только приблизительно называются страны их возможного переезда: Новая Зеландия, Австралия… А США здесь являются только посредническим звеном", — сказал он.
Российское посольство в Великобритании отреагировало на возможный переезд экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в США. По мнению российских дипломатов, этот факт свидетельствует о желании Лондона изолировать пострадавших и скрыть от общественности важные улики по делу.