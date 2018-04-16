Морозов: дом Скрипаля и все его имущество уничтожается, это значит, что затирают следы

"Это ведь действительно так! Мы видим, как лондонские спецслужбы и правоохранительные органы года за годом участвуют в секретных разбирательствах по делу о гибели российских или бывших российских граждан.

Так было с Литвиненко, с Березовским, и вот теперь Скрипали попали поду ту же секретность. Уже известно, что дом Скрипаля и все его имущество уничтожается, это значит, что затирают следы.

Сейчас Скрипалей хотят изолировать, пока только приблизительно называются страны их возможного переезда: Новая Зеландия Австралия … А США здесь являются только посредническим звеном", — сказал он.