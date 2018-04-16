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Кто попадет под новые санкции США
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Эксперт рассказал, кто попадёт под новые санкции США 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв предположил, что новые санкции, если их примут, затронут других граждан РФ, которые числятся в "кремлёвском списке", передает НСН.
"Есть некий "кремлёвский список", который раньше предъявили. Там было гораздо больше фамилий и организаций. Санкции, которые были объявлены недавно, компактные, то есть они в меньшей мере соответствуют этому списку. Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который им был разработан", — считает американист.
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