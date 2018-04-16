Захарова рассказала о связи ситуации в Сирии и «дела Скрипалей» 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что ситуация в Сирии и «дело Скрипалей» связаны, между ними много «обобщающих моментов». Об этом она заявила в эфире телепередачи «Воскресный вечер» на канале Россия 1.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, в том и в другом случае роль сыграли средства массовой информации.
«Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в «деле Скрипалей», все идет через средства массовой информации», — сказала Захарова.
Общность двух событий она назвала «умерщвляющей пропагандой».