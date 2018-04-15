Эксперт: международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия

Немецкий политолог Александр Рар рассказал как сегодня легко нарушать и тяжело соблюдать международное право, передает НСН.

"Международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия. Поэтому сегодня фактически два международных права. Одно, которое защищает суверенитет государства, а другое защищает людей и меньшинства, которые в нем живут.

Во втором случае часто бывает так, что страна решает, что нужно защитить это меньшинство от нападения со стороны диктатора или автократа в этой стране, таким образом, обосновывая свою интервенцию на эту территорию. Если так говорить, то Россия Крыму так и действовала.

Такие же действия были США и союзников в Косово. Сейчас американцы тоже могут говорить, что они действовали на грани международного права, потому что пошли защищать людей от злого диктатора Асада, который использовал химическое оружие", — объяснил эксперт.