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Эксперт: международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия
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Эксперт: международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия 

Газета.Ru 1 час назад
Немецкий политолог Александр Рар рассказал как сегодня легко нарушать и тяжело соблюдать международное право, передает НСН.
"Международное право переписывается и переделывается практически с конца прошлого столетия. Поэтому сегодня фактически два международных права. Одно, которое защищает суверенитет государства, а другое защищает людей и меньшинства, которые в нем живут.
Во втором случае часто бывает так, что страна решает, что нужно защитить это меньшинство от нападения со стороны диктатора или автократа в этой стране, таким образом, обосновывая свою интервенцию на эту территорию. Если так говорить, то Россия в Крыму так и действовала.
Такие же действия были США и союзников в Косово. Сейчас американцы тоже могут говорить, что они действовали на грани международного права, потому что пошли защищать людей от злого диктатора Асада, который использовал химическое оружие", — объяснил эксперт.
Напомним, что 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. В свою очередь президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников, назвав их актом открытой агрессии против суверенного государства.
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