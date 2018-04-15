Франция сообщила Германии о якобы имеющихся доказательствах применения химоружия в Сирии 

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Франция сообщила Германии о доказательствах предполагаемого применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье в эфире телеканала ZDF.
"Как у французских партнеров были доказательства, о которых нам, разумеется, сообщили, так, впрочем, и у других были доказательства, даже Всемирная организация здравоохранения исходит из того, что там [в Сирии] было применено химическое оружие", — сказал он, отметив, что, не имея доказательств, германская сторона не одобрила бы военную акцию союзников. Просьбы об участии в военном ударе по Сирии Берлин, по его словам, не получал.
Маас подчеркнул, что ФРГ намерена «вести прямые переговоры» с Россией по Сирии, но сначала скоординирует свои действия с западными партнерами.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.