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Премьер Чехии изменил позицию в отношении удара по Сирии после беседы с президентом
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Премьер Чехии изменил позицию в отношении удара по Сирии после беседы с президентом 

ТАСС 12 минут назад
ПРАГА, 15 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после состоявшейся в воскресенье встречи с президентом республики Милошем Земаном пересмотрел свою позицию в отношении удара США, Великобритании и Франции по Сирии, которую озвучил в субботу. Это следует из высказываний, сделанных Бабишем в ходе общения с журналистами после беседы с главой государства.
"Было бы лучше, если бы удар [по Сирии] был нанесен при получении соответствующего мандата от Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Бабиш, который в субботу заявил, что «удар по сирийскому режиму, который с применением химического оружия совершает нападения на гражданское население, был неизбежен».
Премьер также подверг критике сделанные в субботу заявления министра обороны Карлы Шлехтовой и министра иностранных дел Мартина Стропницкого, поспешивших, по его словам, выступить с однозначной оценкой удара по Сирии после поступления в Прагу первых сообщений о нем с Ближнего Востока.
"Проблема, наверное, состояла в том, что наши два министра соревновались, кто ранее выступит с заявлениями, устраивали пресс-конференции. Констатирую, что это (их заявления — прим. ТАСС) не было выражением позиции всего правительства", — сказал Бабиш.
Премьер призвал к скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии. При решении этой задачи, по его мнению, должны сотрудничать, прежде всего, Россия, Евросоюз, США, Турция и Израиль. ЕС, при этом, должен быть более активен в сирийских делах, считает Бабиш.
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