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Сирийский кризис надо решать политическим путем, заявила Могерини
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Сирийский кризис надо решать политическим путем, заявила Могерини 

РИА Новости 24 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. ЕС поддерживает усилия по предотвращению химатак, в то же время единственное возможное решение сирийского кризиса — политическое, а не военное, заявила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после участия в саммите ЛАГ в Саудовской Аравии.
"Саммит этого года был даже важнее, чем обычно, в такой деликатный момент войны в Сирии. Европейский Союз всегда выступает против применения химического оружия — мы повторили это сразу после нападения на прошлой неделе в окрестностях Дамаска — и мы поддерживаем усилия по предотвращению новых химических нападений", — заявила Могерини на своем сайте.
"В то же время мы знаем, что единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН", — отметила она.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Евросоюз заявил в субботу, что был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии, которые, как считают в ЕС, были осуществлены с единственной целью предотвратить использование Дамаском химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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