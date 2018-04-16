Могерини призвала к разрешению гуманитарного кризиса в Сирии

Обсуждение обстановки вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по «делу Скрипаля» станут ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран ЕС в Люксембурге . Ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

"Люди продолжают гибнуть. Я думаю, что все международное сообщество должно взять на себя ответственность по прекращению этого", — сказала Могерини журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Трансляцию ведет видеослужба институтов ЕС.

Могерини напомнила, что вторая международная конференция доноров Сирии, проводимая под эгидой Евросоюза и ООН , состоится 24-25 апреля в Брюсселе.

"На следующей неделе под эгидой ЕС и ООН состоится конференция, в которой примут участие более 70 делегаций, которые обсудят не только вопрос гуманитарной поддержки, но и мирного диалога", — сказала глава дипломатии ЕС.

Участники первой международной конференции в поддержку будущего Сирии, состоявшейся в Брюсселе в апреле 2017 года, пообещали выделить в прошлом году 6 миллиардов долларов гуманитарной помощи для сирийцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>