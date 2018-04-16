Глава МИД Германии назвал Россию сложным партнером

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна придерживаться более конструктивного подхода к регулированию ситуации на сирийской территории. Об этом министр заявил в эфире телеканала ARD.

По его словам, Россия является сложным партнером, но Германия намерена продолжать с ней диалог и ждет от российской стороны конструктивных предложений.

"Тот факт, что в последние дни не было эскалации, и теперь все говорят о дипломатических и политических решениях, действительно является признаком того, что что-то должно было поменяться", — сказал Маас.

По его словам, Россия не сможет все время защищать режим Асада.

"Нравится нам это или нет — конфликт в Сирии без участия России не решить", — подчеркнул Маас.