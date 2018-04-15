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Глава МИД ФРГ ожидает от РФ конструктивного вклада в поиск политического решения в Сирии
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Глава МИД ФРГ ожидает от РФ конструктивного вклада в поиск политического решения в Сирии 

ТАСС 36 минут назад
БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ожидает от России конструктивного вклада в усилия по поиску политического урегулирования конфликта в Сирии. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD.
"Россия стала сложным партнером, в последнее время она стала еще сложнее, но мы хотим продолжать диалог с ней", — утверждал министр. «Но настало время указать, что мы ожидаем конструктивного вклада от российской стороны, в том числе в том, что касается конфликта в Сирии, что не одни лишь россияне постоянно будут охранять Асада», — сказал Маас.
"Нравится нам или нет, сирийский конфликт без России не решить, поэтому РФ должна участвовать в поиске этого решения", — отметил министр.
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