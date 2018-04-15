В заявлении ЛАГ с осуждением применения химоружия не упомянули власти Сирии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр ранее на пресс-конференции по итогам прошедшего в саудовском Дахране саммита ЛАГ заявил, что главы арабских государств-участниц организации «осудили применение химического оружия правительством Сирии». Однако в распространенном тексте заявления ЛАГ официальный Дамаск в связи с химической атакой не упоминается.

"Заявляем со всей решимостью о своем жестком осуждении применения химического оружия против братского сирийского народа и требуем проведения независимого международного расследования и применения международных законов в отношении тех, чья вина будет доказана в использовании химического оружия", — приводится в тексте итогового заявления саммита ЛАГ.

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США , Британии и Франции

Алжир и Ирак. Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов ожидаемо выступили Катар , Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан